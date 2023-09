Jessica Pilz hat den Gipfel des Erfolges erklommen

Hart erkämpft

„Die Finalroute war brutal, aber ich habe alles rausgeholt und wollte noch einmal mein bestes Klettern zeigen“, erklärt sie im Interview. „Im Finale habe ich schnell einen Kletterfluss gefunden und mich gut nach oben gekämpft.“ Mit einer Gesamtwertung von 3.235 Punkten konnte Pilz in Summe sogar Olympiasiegerin Janja Garnbret davonkraxeln.

Der Coach des Kletterverbands Österreich, Fabian Leu, zeigte sich schon im Halbfinale am Samstag stolz. Nach dem Endergebnis der Gesamtwertung am Sonntag betonte er den „perfekten“ Saisonabschluss. Ein Abschluss, den es in Österreich selten gegeben hat: Für Österreichs Damen war es der erste Weltcup-Gesamtsieg in einer Kletterdisziplin seit dem Jahr 2013.