Jedes zweite Kind kann nicht schwimmen

Das Problem ist, dass oft einfach die notwendige Infrastruktur fehlt, um jungen Menschen das Schwimmen beizubringen. Gesundheits-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) kann davon aus eigener Erfahrung berichten.

„Im gesamten Bezirk Amstetten gibt es nur ein Hallenbad. Da tun sich schon die Schulen schwer, überhaupt Termine zu bekommen“, erzählt sie. Ihr Vorschlag: Auch der Bund sollte bei diesem Thema in die Pflicht genommen werden. „Für viele Gemeinden ist die Erhaltung von Bädern finanziell nur schwierig zu meistern. Zuschüsse würden da helfen.“

Zumindest jene, die in den Sommermonaten an den Seen und Flüssen für Sicherheit sorgen, dürfen sich über etwas mehr finanzielle Unterstützung freuen. Das Land NÖ hat einen eigenen Posten für besondere Rettungsdienste geschaffen. 60.000 Euro sind im Budget nun dafür festgelegt.

Badeunfälle

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) ertrinken in Österreich durchschnittlich drei bis fünf Kinder pro Jahr. Im Zeitraum von 2007 bis 2017 waren es mehr als 40 Kinder unter 15 Jahren, die nicht mehr rechtzeitig gerettet werden konnten. Sicherheitstipps sind unter www.kfv.at zu finden.