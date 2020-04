Jagdhütte im Bezirk Baden abgebrannt

In Furth a. d. Triesting im Bezirk Baden ist am Montagnachmittag eine Jagdhütte in Flammen gestanden. Das etwa 15 Quadratmeter große Objekt wurde nach Polizeiangaben zerstört. Ein Übergreifen des Brandes auf den angrenzenden Wald wurde verhindert, es gab keine Verletzten.

Rund 70 Mitglieder von fünf Feuerwehren standen drei Stunden lang im Einsatz.

Wie Franz Resperger vom Landeskommando Niederösterreich berichtete, war von Weitem eine Rauchwolke sichtbar.

Die Löscharbeiten seien durch den akuten Wassermangel erschwert worden. Mehrere Tankfahrzeuge transportierten die Flüssigkeit im Pendelverkehr zur Jagdhütte. Bis in die Abendstunden waren die Helfer mit der Beseitigung von Glutnestern beschäftigt.

Die Brandursache ist bisher unklar.