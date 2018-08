Jäger sollen dem Wolf eins auf den Pelz brennen

Seit den jüngsten – noch nicht bestätigten – Schafsrissen am vergangenen Samstag auf einer umzäunten Weide nahe Langschlag im Bezirk Zwettl spitzt sich die Lage im niederösterreichischen Waldviertel zu. Gemeinde- und Behördenvertreter sowie betroffene Landwirte sprechen von Krisenstimmung, weil der Wolf schon mehreren Siedlungen bedrohlich nahe gekommen sei. Die einen hätten Angst und fordern den Abschuss, damit der Wolf wieder „die Scheu vor den Menschen bekommt“. Die anderen bleiben trotz der Risse in ihrer Herde gelassen und kündigen einen besseren Zaunbau an.

Trotzdem tagte Montagnachmittag ein Krisenstab in der Bezirkshauptmannschaft Zwettl, bei dem ein Aktionsplan ausgelotet wurde. „Die zunehmende Wolfspopulation lässt verheerende Auswirkungen auf die Region erahnen“, sagte Regionssprecher Maximilian Igelsböck. Da der Wolf europaweit einen strengen Schutzstatus genießt, ist der Spielraum derzeit relativ eng gesteckt. Einig sind sich die Bezirkshauptmannschaften Gmünd und Zwettl darüber, dass es jetzt mehrere sogenannte Vergrämungsmaßnahmen geben muss. Per Bescheid soll es der Jägerschaft in den betroffenen Gemeinden Bad Großpertholz und Langschlag möglich sein, Wölfe mit Gummigeschoßen oder Schreckschüssen zu verjagen. Damit betrete man bundesweit Neuland, heißt es. Davon hält der WWF wenig und spricht von einer „bewussten Eskalationsstufe“, er fordert einen besseren Herdenschutz.