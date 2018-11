Am 27. Oktober haben die Geppels noch einmal alle Kunden zum großen Dankesfest eingeladen, am 8. November sperrt der Nachfolger wieder auf. Und zwar unter dem alten Hausnamen „ Hörlesberger“, was Marianne Geppel ganz besonders freut.

So vieles hat sie im Betrieb erlebt – gute Zeiten und schlechtere. „Der Fleischkonsum ist in jedem Fall zurückgegangen. Haben wir früher 20 Schweine in der Woche geschlachtet, sind es heute nur mehr acht oder neun. Dafür sind die Kunden wieder stark an regionalen Produkten interessiert, auch die Jungen schätzen es wieder.“ Die Gewissheit, dass nur Fleisch von Bauern der Umgebung verarbeitet wird, hat den Geppels geholfen, Krisenzeiten wie jene des Rinderwahns rasch zu überwinden.

„Wir haben immer treue Kundschaften gehabt“, erinnert sich die Chefin und lässt ihren Blick durchs gemütliche Geschäft wandern. Hängen bleibt er auf zwei kleinen Kinderstühlen, die zum Inventar gehören. Auch der Autor dieser Zeilen hat dort vor Jahrzehnten seine Extrawurst geschmaust. Marianne Geppel seufzt versonnen: „Ja, es wird mir abgehen.“