Iven hatte es eilig: Rotkreuz-Sanitäter als Geburtshelfer

Unverhofft wurden Donnerstagnachmittag zwei Rotkreuz-Sanitäter und ein Zivildiener in Niederösterreich zu Geburtshelfern. Eigentlich sollten sie die werdende Mama nur von ihrer Wohnung in Schönberg am Kamp im Bezirk Krems-Land ins Spital transportieren, doch beim Eintreffen der Helfer stand fest: Das wird sich nicht mehr ausgehen. Der kleine Iven hatte es nämlich eilig.