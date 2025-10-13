"Dummheit": Geflüchteter 17-Jähriger warb für den IS

„Ich habe es aus Dummheit gemacht“, gibt sich der 17-Jährige bei der Einvernahme einsichtig. Der junge Schwechater musste sich am Montag vor einem Jugendschöffensenat im Landesgericht Korneuburg verantworten, und die Liste seiner Vergehen war lang.

Bereits früher hatte er eine bedingte Haftstrafe für Raufhandel erhalten, zwischenzeitlich hatte er mit dem Verkauf von Drogen, dem illegalen Besitz einer Schreckschusswaffe trotz Waffenverbots und einem Raubüberfall auf zwei Jugendliche im März nachgelegt. Schwerpunkt der Verhandlung waren jedoch Propaganda-Inhalte für den Islamischen Staat (IS), die er über mehrere Social Media-Kanäle verbreitet hatte.

Vor dem Richter gibt sich der Angeklagte kleinlaut, versucht lediglich halbherzig, sich herauszureden. Ohne Erfolg. „Ich hatte nur drei Follower“, argumentiert er. „Aber es hätten Ihnen mehr folgen können“, konterte Richter Franz Furtner – was der 17-Jährige sogleich zugab. Reumütig Den IS hätte er nie ernsthaft unterstützen wollen, für ihn sei es ein Spaß gewesen. „Der IS ist eine grausliche Terrororganisation, das weiß jeder, der in Österreich lebt“, hielt ihm Furtner vor. Und auch der Vater des Angeklagten hätte ihm ins Gewissen geredet. Aus gutem Grund, immerhin ist die Familie vor ein paar Jahren aus Syrien geflohen, um eben diesem Terrorregime zu entkommen.