Interaktiver Stadtrundgang mit dem Smartphone

Egal ob historische Hintergrundinformationen oder Eckdaten zu modernen Sehenswürdigkeiten - in der Stadtgemeinde Zwettl ist man nicht mehr auf den klassischen Stadtführer in Person angewiesen. Der Audio-Guide "Speech Code" macht es möglich und informiert Touristen und Gäste ab sofort mithilfe eines Smartphones und Mini-Programms (App).

Um die Geschichte der Stadt interaktiv entdecken zu können, sind wenige Handgriffe notwendig. Handynutzer brauchen nur die kostenlose App "Speech Code" - in allen App-Stores verfügbar - auf ihr Smartphone laden. Sobald sich das Programm installiert hat, ist keine Internetverbindung mehr nötig, da die Informationen offline verfügbar sind. Über einen QR-Code, der auf neu aufgestellten Schautafeln in der Altstadt abgebildet ist, erkennt das Mobiltelefon den aktuellen Standort und ruft die entsprechenden Informationen zu den Sehenwürdigkeiten ab. Diese Infos werden mittels Text-to-Speech-Technologie vorgelesen und zeitgleich am Display des Smartphones angezeigt.