Innenstadt-Flaute: 37 Appartements als Mosaikstein in Wiener Neustadt

Es ist sicher nicht der Gamechanger für die krisengeschüttelte und frequenzgeschwächte Innenstadt. Für Kaufkraft-Strategen und die Politik sind solche Projekte allerdings wichtige Mosaiksteine im Gesamtkonzept für mehr Frequenz in der City. Aufwertung für die Innenstadt Jahrelang wurde das ehemalige Müller-Kaufhaus als optischer Schandfleck der Wiener Neustädter Fußgängerzone bzw. des Domplatzes bezeichnet. Die leer stehende Bauruine war Symbol der schwächelnden Innenstadt-Wirtschaft. Das soll sich nun ändern. Mit einem mondänen Wohn- und Geschäftszentrum erfährt die Wiener Straßen-Fußgängerzone eine "deutliche Aufwertung“, merkte Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bei der Gleichenfeier des vierstöckigen Komplexes in bester Innenstadtlage am Mittwoch an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Blick in den Innenhof

Wenig ruhmreich Das Kapitel Müller-Kaufhaus gilt als eher unrühmliches Schauspiel. Das Kaufhaus war mit 70 Arbeitsplätzen aus der Innenstadt ins Einkaufszentrum "Merkur City“ an die Peripherie abgewandert, weil man im Shoppingtempel eine Mietvergünstigung bekam. Rettungsversuche der Politik, den Standort im Zentrum zu erhalten, schlugen damals fehl. Seit 2019 stand das Kaufhaus leer. Nach dem Abriss hat die "NLY Invest GmbH“ des Unternehmers Nikolaj Hummelbrunner zusammen mit dem Wiener Neustädter Architektur- und Planungsbüro Ebner & Partner einen Neubau samt Tiefgarage aus dem Boden gestampft. Wie Hummelbrunner erklärt, hätten Verhandlungen mit dem Rewe-Konzern rasch gefruchtet. Ins Erdgeschoß zieht eine Billa-Filiale, darüber gibt es auf vier Etagen 37 Eigentums- und Mietappartements. "Auch aufgrund der exklusiven Lage hat man sich für eine sehr hochwertige Ausstattung entschieden“, erklärt Planer Jürgen Kaiser. In den Gängen und Stiegenhäusern wird über Naturstein geschritten, die Appartements sind mit Küchen und Echtholz-Parkettböden ausgestattet, dazu kommen hochwertige Fenster und Glasfronten. Kaufkraft Wie Hummelbrunner erklärt, entspreche die Kombination aus Wohnen und Handel auch den Intentionen des Wiener Neustädter Stadtentwicklungsplans „Step 2030+“. Denn mit dem klassischen stationären Handel, könne heutzutage keine Innenstadt mehr reüssieren, was Frequenz und Kaufkraft anbelangt, weiß auch die Stadtführung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Wammerl Patrick Unternehmer N. Hummelbrunner steht hinter dem Projekt.

Kunst statt Handel Deshalb hat man schon vor Jahren begonnen, auf Alternativen zu setzen. Mit einer „Ansiedlungsprämie“ wurde Unternehmen vonseiten der Stadtgemeinde ein finanzieller Anreiz geboten, sich im Zentrum niederzulassen oder in bestehende Geschäftslokale zu investieren. Durch diverse Initiativen wurde versucht, leer stehende Geschäfte umzufunktionieren und beispielsweise als Parteilokale, Kunstgalerien, Ordinationen, Kindergärten oder Wohnungen zu nutzen.