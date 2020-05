Initiative kämpft um Naturjuwel: 110-kV-Leitung geplant

Mit etwas Glück kann man entlang des Zwettl-Flusses zwischen der Stadt Zwettl und Langschlag Graureiher, Eisvogel oder andere seltene Tiere beobachten. Dieses großteils noch unberührte Waldgebiet sehen Grundstückseigentümer nun aber in Gefahr, weil weitere Schlägerungen drohen. Nicht nur für die in Bau befindliche Umfahrung Zwettl wurde gerodet, sondern auch für eine neu geplante 110-kV-Hochspannungsleitung nahe Groß Gerungs müssen wohl viele Bäume weichen. Jetzt will man mit einer Initiative ein Umdenken erreichen.