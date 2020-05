Ingwer – scharfe Knolle mit Geschichte

Um Ihnen einen Eindruck davon zu verschaffen, wie Ingwer auch in der heimischen Küche eingesetzt werden kann, gibt es auf KURIER.at einen Rezepttipp aus dem Ingwer Buch zum Nachkochen. Der Ingwer bringt dabei eine frische asiatische Note in das traditionelle Gericht.

1 Den Wein mit 2 l Wasser, dem in Scheiben geschnittenen Ingwer, Lorbeerblättern, Pfefferkörnern und dem in Würfel geschnittenen Gemüse zum Kochen bringen.



2 Die gewaschene Rinderschulter dazugeben. Nochmals aufkochen lassen, dabei den Schaum abschöpfen. Bei mäßiger Hitze kochen lassen, bis das Fleisch weich ist.



3 Erst jetzt salzen und das Gemüse aus der Suppe nehmen.



4 Die Zwiebel schälen, würfelig schneiden und in einer Pfanne mit Butter anschwitzen.



5 Die Mangoldstiele in feine Streifen schneiden, den restlichen Mangold grob zerkleinern.



6 Die gekochten Kartoffeln mit einer Gabel zerkleinern und zu den Zwiebeln geben.



7 Wenn sie Farbe angenommen haben, die Mangoldstiele und den restlichen Mangold dazugeben und kurz mitrösten.



8 Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.



9 Das Fleisch aus dem Sud nehmen, in Scheiben schneiden und mit dem Schmarrn servieren.