Industrie in NÖ fordert eine Wasserstoff-Offensive

25 Millionen Euro wollen OMV und die Kommunalkredit in die Hand nehmen, um in Schwechat die größte Elektrolyseanlage Österreichs zu bauen.

Klimaneutralität

Für Helmut Schwarzl, Obmann der Sparte Industrie in der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ), ist ein Projekt wie dieses der richtige Weg in die Zukunft. "Wenn wir die Transformation zur Klimaneutralität schaffen wollen, dann brauchen wir Wasserstoff."

Tatsächlich gewinnt Wasserstoff als "saubere" Energiequelle ihn in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Experten in der WKNÖ sind zudem der Meinung, dass 32 Prozent aller Industriebetriebe im größten Bundesland irgendwann auf Wasserstoff setzen werden müssen. Und zwar dann, wenn sich der Vorrat an fossilen Brennstoffen zu Ende neigt.