Indra Collini als Landessprecherin der Neos bestätigt

Auf der Landesmitgliederversammlung der Neos wurde Indra Collini in ihrem Wohnort Brunn am Gebirge mit 93 Prozent als pinke Frontfrau bei einer (coronabedingt) digitalen Abstimmung bestätigt. „Ich freue mich, gemeinsam mit dem neuen Landesteam und den Neos in den Gemeinden den nächsten Schritt zu gehen. In den letzten drei Jahren sind uns viele wichtige Meilensteine gelungen. Jetzt geht es darum, uns auf die Landtagswahl vorzubereiten und eine starke Stimme für eine gelingende Bildung, den Klimaschutz, ein unternehmerisches Österreich und mehr Transparenz in Niederösterreich zu sein“, so die 50-jährige Mutter zweier Kinder.

Als Stellvertreter von Collini ist Landtagsabgeordneter Helmut Hofer-Gruber aus Baden mit 100 Prozent gewählt worden. Er folgt damit auf Nationalratsabgeordneten Douglas Hoyos, der seit Juli Generalsekretär der Bundespartei ist. Finanzreferentin bleibt Steuerfachfrau und Gesundheitssprecherin Edith Kollermann mit 100 Prozent. Des Weiteren werden im Landesteam der niederösterreichischen Neos künftig die Badener Gemeinderätin Gertraud Auinger-Oberzaucher, der Gänserndorfer Gemeinderat Joseph Lentner, Nationalrätin Martina Künsberg-Sarre und der Teamleiter der Neos Wiener Neustadt Bernhard Lutzer vertreten sein.

In Hinsicht auf die kommende Landtagswahl wurde auch das Wahlprogramm „NÖxt Generation“ von den Mitgliedern einstimmig beschlossen. Die Wahlliste zur Landtagswahl wird ab dem Frühjahr erstellt – wie bei Neos gewohnt im Rahmen eines dreistufigen Prozesses, heißt es dazu.