In Deutschland gestohlener Lamborghini tauchte in Österreich auf

Beamte der Polizeiinspektion Gänserndorf haben am Freitag in einer Werkstätte in Schönkirchen-Reyersdorf im Bezirk Gänserndorf einen gestohlenen Lamborghini Huracan sichergestellt. Der Sportwagen im Wert von 180.000 Euro war im September 2019 in Deutschland vermisst worden. Weitere Ermittlungen sind im Gange, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Abend.

Ermittlung wegen Probekennzeichen

Die Beamten aus Gänserndorf hatten in der Werkstätte wegen vermutlich missbräuchlicher Verwendung von Probefahrtkennzeichen Erhebungen durchgeführt. Dabei fiel ihnen der neuwertige Lamborghini auf, der foliert wurde. Nach der Überprüfung der Fahrgestellnummer stellte sich heraus, dass der Sportwagen in Deutschland gestohlen worden war. Das Fahrzeug wurde laut Polizei sichergestellt.