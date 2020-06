In der Fußgängerzone wird gezaubert

Hollabrunn – Zauberer, Jongleure, Straßenkünstler und Pantomime: Am Freitag treten sie alle beim Fuzo-Fest in Hollabrunn auf. Das Stadtmarketing veranstaltet von 14 bis 19 Uhr ein Straßenspektakel mit zahlreichen Attraktionen für Groß und Klein. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung einen zusätzlichen Impuls für die Innenstadt setzen“, betont Stadtmarketing-Obmann Manfred Breindl. Magic Valentino bezaubert das Publikum, Daniel Morelli lädt zum Mitmachen und Ausprobieren in seine Jonglierwerkstatt, zwei Straßenkünstler zeigen Pantomime- und Living Doll Showacts. Eine Gruppe des Union Tanzteams Hollabrunn präsentiert ihr Können und liefert gegen 17 Uhr am Hauptplatz eine besondere Überraschung.