In den Unterricht kommt Bewegung

Eine Stunde Bewegung für Kinder und Jugendliche bis 18. So lautet die ärztliche Empfehlung. Doch die Realität sieht leider bitter aus. Sitzen im Unterricht, bei den Hausaufgaben, vor dem Computer, ein paar Schritte bis zum Kühlschrank und dann folgt der Tagesschluss der "Couch Potatoes" vor dem Fernseher. Die nicht schwer zu erratende Schlussfolgerung: Die Mehrheit der Schüler leidet unter akutem Bewegungsmangel. "Das ist eine Situation, die wir nicht hinnehmen wollen", sagt Landeshauptmann-Stellvertreter Wolfgang Sobotka und stellt das heurige Schuljahr unter das Bewegungs-Motto. In den Schulen und im Unterricht sollen die Jugendlichen wieder mehr zu quirliger Bewegung motiviert werden.

Startschuss der landesweiten Aktion war am Mittwoch in der Musikhauptschule in Korneuburg. Die Schule ist ein richtiger Vorzeigekandidat geworden, was gesunde Ernährung und Bewegung betrifft.