In den Tod gestürzt: Skifahrer wollte ins Tal marschieren

Ein ungarischer Staatsbürger fuhr am 8. Jänner 2024, gegen 16.00 Uhr, mit Schiern im freien Gelände vom Hochkar kommend in Richtung Lassing (Bezirk Scheibbs) im Bereich des „Königsgraben“ durch das Gemeindegebiet von Göstling an der Ybbs. Der 68-Jährige soll dabei die Schier abgeschnallt haben, um zu Fuß durch bewaldetes Gelände abzusteigen.

In der Folge dürfte er laut Landespolizeidirektion Niederösterreich über eine rund 20 Meter hohe Felswand abgestürzt sein. Der Tourist erlitt dabei tödliche Verletzungen.

➤ Mehr lesen: Tödlicher Lawinenunfall am Mölltaler Gletscher