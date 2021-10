In Amstetten ist Kunst keine „Einbahnstraße“

Inhaltlich dreht sich das Bühnenstück um eine Jugendliche, die aufgrund von Selbstzweifeln, Mobbing und den hohen Erwartungen der Eltern von Zuhause ausbüxt. Doch schon bald endet die Flucht des Mädchens in den Fängen einer kriminellen Bande. Ob ein Jugendsozialarbeiter mit dem Namen „JB“ die Hauptdarstellerin aus den kriminellen Abwegen befreien kann, bleibt abzuwarten.

Nach der Premiere in Wien soll das Stück am 30. Oktober in Amstettener Pfarrsaal über die Bühne gehen. Karten für das Musical gibt es in der Pfarrkanzlei.