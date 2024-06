In acht Stunden über die Chinesische Mauer

Von Anna Kindlmann

Die letzten Meter eines Vollmarathons kosten immer einiges an Überwindung. Jener Lauf, den Anna Poledna vergangenen Mai bestritt, hielt auch noch einige „Stolpersteine“ bereit: die hohen Stiegen der Chinesischen Mauer.

„Die größte Herausforderung für mich waren die letzten 20 Kilometer, bei denen die Stufen teilweise hüfthoch waren“, erzählt die junge Klosterneuburgerin, die mittlerweile wieder in Österreich ist. Der so genannte „Conquer the Wall“-Marathon fand am 11. Mai statt und ist nicht irgendein Marathon. In China war es der erste internationale Lauf auf der Chinesischen Mauer. Seit 1999 findet bis heute immer im Mai ein Vollmarathon, ein Halbmarathon, ein 10-km-Lauf und ein 5-km-Lauf statt.