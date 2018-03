Im Schlaraffenland der Wein-Elite

Für manche Winzer ist die Präsenz in Düsseldorf fixer Bestandteil des Weinjahres. „Wir sind seit zwölf Jahren jedes Mal hier“, sagt Godfried Steinschaden vom Weinschlössl in Engabrunn – einer von 152 nö. Ausstellern. „Meine Kunden sind alle da. Die Messe ist für mich ein Muss.“ Der Winzer ist mit seinen Weinen etwa in Nordeuropa und den Niederlanden erfolgreich vertreten.

Fritz Miesbauer und sein Team repräsentieren in Düsseldorf das Kremser Stadt- und das Göttweiger Stiftsweingut. Am Stand brummt es. „Wir sind recht zufrieden“, stapelt Miesbauer tief. Seine Produkte treffen auf begeisterte Gaumen. Neben zahlreichen anderen Wachauer Top-Winzern gehören auch die Holzapfels zu den Fixstartern in Düsseldorf. Die ausgeschenkten Fassproben sorgen durchwegs für zufriedenes Zungenschnalzen und anerkennendes Kopfnicken – nonverbales Winzerlob der Extraklasse.

„Niederösterreich ist Österreichs größte Weinbauregion, Deutschland unser wichtigster Markt. Wir punkten mit Top-Qualität“, sagt Pernkopf. Die Winzer seien aber längst nicht nur Imageträger und Aushängeschild im Ausland. 20.000 Arbeitsplätze hängen in Niederösterreich vom Weinbau ab – mehr als etwa im Bereich Maschinenbau, wo es 12.000 sind. „Damit sind unsere Winzer auch Wirtschaftsfaktor und Beschäftigungsmotor im Inland.“