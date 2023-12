Im Abstiegskampf holt SKU Amstetten früheren Kapitän zurück

„Nach fünf schönen und überwiegend sehr erfolgreichen Jahren ist es nun an der Zeit, „Danke & Tschüss“ zu sagen. Aufgrund der bekannten Doppelbelastung mit meinem Job im Marketing & Sales bei FK Austria Wien ist es mir nicht mehr möglich, stetig an meine Leistungsgrenze von 100 Prozent zu kommen“, lässt Stark wissen.

Im Abstiegskampf brauche der Verein aber jedes einzelne Prozent, um aus dieser Situation gemeinsam herauszukommen, so Stark. Daher sei er auch auf den Verein zugegangen und habe um Freistellung gebeten. Er wolle sich jetzt auf seine berufliche Zukunft konzentrieren.

Stark: „Wir sind uns in all den Jahren stets auf Augenhöhe und mit Wertschätzung begegnet, dafür möchte ich dem Verein abschließend ein großes Danke ausrichten. Mein letzter Wunsch an die Jungs ist, dass sie im Frühjahr den Klassenerhalt schaffen!“, erklärt Stark.