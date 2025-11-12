Weihnachtswald und Schlossweihnacht: Idyllische Adventschauplätze in Amstetten

Mit den anstehenden Events im Advent rücken zwei besondere Amstettner Schauplätze ins Licht der Öffentlichkeit. Nach der Premiere des "Amstettner Weihnachtswaldes“ am neu gestalteten Hauptplatz im Vorjahr steht am Freitag die Eröffnung des einmonatigen Adventmarkts bis zum 23. Dezember wieder am Programm.

Im Schloss Ulmerfeld, das im nächstjährigen Landesausstellungsjahr eine Hauptrolle spielen wird, steht mit dem langen Wochenende um den 8. Dezember eine dreitägige Schlossweihnacht an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AVB /inshot Daniel Schalhas Die Beleuchtung des Weihnachtswaldes kam im Vorjahr beim Publikum bestens an.

Gutes Feedback "Wir hatten bei der vorjährigen Premiere ein sehr gutes Feedback. Deshalb haben wir am Konzept nur geringfügige Veränderungen vorgenommen“, berichtet Andreas Jung von den Amstettner Veranstaltungsbetrieben (AVB).

Mit der neuen sehr opulenten Weihnachtsbeleuchtung im Stadtzentrum wird am Hauptplatz am kommenden Freitag das vorweihnachtliche Hüttendorf in Betrieb genommen. Mehr Programm In einer Pop-up-Hütte, in der sich Kunsthandwerker in ihrem Betrieb abwechseln, soll auch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Aktionen und Musik stattfinden und für Stimmung sorgen.

"Wir verstärken heuer das musikalische Angebot an den Wochenenden. Künstlerinnen wie die Amstettnerin PÄM, die Gruppe Quint Essence oder Lucas Fendrich und nach andere werden auftreten“, kündigt Jung an.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AVB /inshot Daniel Schalhas Der Weihnachtswald zu im Vorjahr zahlreiche Besucher an.

Der Weihnachtswald ist auch Drehscheibe für die Ambitionen der Kaufleute im Weihnachtsgeschäft. Ein begehbarer Adventkalender quer durch das Stadtgebiet soll den Kunden täglich ein "Geschäftstürchen“ öffnen. Im Mitgliedsbetrieb gibt es an diesem Tag besondere Aktionen und Angebote. Im traditionellen Weihnachtsgewinnspiel geht es heuer um ein E-Mountainbike im Wert von 6.500 Euro.

Der zweite Fixpunkt ist die Ulmerfelder Schlossweihnacht, die vom 6. bis zum 8. Dezember ein stimmungsvolles Ambiente bescheren wird. 48 Kunsthandwerker aus den verschiedensten Branchen werden im Schloss ihre Werkstücke ausstellen und ihre Künste vorführen. Breites Programm Dazu wird es Musik und Folklore, ein Kinderprogramm, Alpaka-Vorführungen, eine Kerzenwerkstatt, Zaubershows und den Besuch des Christkinds geben. Vor allem auch vor der mittelalterlichen Burg, in die immer nur eine gewisse Besucheranzahl hinein darf, um Gedränge zu vermeiden, wird es kulinarische Genüsse geben. Zwölf Hütten sollen die Schlosswiese zum Genussdorf machen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © AVB /inshot Daniel Schalhas Die Ulmerfelder Schlosswiese ist neben dem Burginneren ein beliebter Treffpunkt während der Schlossweihnacht.