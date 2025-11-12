Firmenhalle wurde in Amstetten Raub der Flammen

Großalarm für die Feuerwehren gab es in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Amstetten . Kurz nach 1 Uhr wurde der Vollbrand einer Firmen-Halle gemeldet. Fünf Amstettner Feuerwehren mit Dutzenden Einsatzkräften rückten zur Brandbekämpfung aus.

Über die Bezirksalarmzentrale wurde ein Brandeinsatz der Kategorie 3 alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Amstetten und die umliegenden Wehren des Abschnitts, mit den Feuerwehren aus Ulmerfeld-Hausmening, Greinsfurth, Preinsbach und Edla-Boxhofen rückten zum Löscheinsatz an.

Gebäude in Vollbrand

Bereits beim Eintreffen wurden die ersten Löscheinheiten von einem in Vollbrand stehenden Brandobjekt empfangen.