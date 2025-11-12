Niederösterreich

Firmenhalle wurde in Amstetten Raub der Flammen

Großbrand in Amstetten
Fünf Feuerwehren rangen in der Nacht auf Mittwoch einen Großbrand nieder. Es wurde niemand verletzt. Brandursache unbekannt.
Von Wolfgang Atzenhofer
12.11.25, 08:34
Großalarm für die Feuerwehren gab es in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Amstetten. Kurz nach 1 Uhr wurde der Vollbrand einer Firmen-Halle gemeldet.  Fünf Amstettner Feuerwehren mit Dutzenden Einsatzkräften rückten zur Brandbekämpfung aus.

Feuerwehreinsatz in Amstetten

Fünf Feuerwehren standen im Einsatz.

Über die Bezirksalarmzentrale wurde ein Brandeinsatz der Kategorie 3 alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Amstetten und die umliegenden Wehren des Abschnitts, mit den Feuerwehren aus Ulmerfeld-Hausmening, Greinsfurth, Preinsbach und Edla-Boxhofen rückten zum Löscheinsatz an.

Gebäude in Vollbrand 

Bereits beim Eintreffen wurden die ersten Löscheinheiten von einem in Vollbrand stehenden Brandobjekt empfangen.  

Gebäude wurde von Flammen vernichtet

Gebäude wurde von Flammen vernichtet.

Mittels Hubsteiger, mehreren Löschleitungen und mehreren Atemschutztrupps wurden die umfangreichen Löschmaßnahmen gestartet. Was auch raschen Erfolg zeigte. Auch eine Drohne wurde eingesetzt, um der Einsatzleitung einen Überblick über das Brandgeschehen zu liefern.

Während ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden konnte, wurde die Lagerhalle schwerbeschädigt, das Gebäude war zum Teil auch eingestürzt. 

Gasaustritt

Leichter Gasaustritt erschwerte die Löschmaßnahmen zusätzlich, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.

Nach dem Eintreffen wurden umfangreiche Löschmaßnahmen gestartet.

Nach dem Eintreffen wurden von den Feuerwehren umfangreiche Löschmaßnahmen gestartet.

Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand. Über die Brandursache gibt es bislang kleine Angaben. Sie wird von Brandermittlern der Polizei erhoben. 

