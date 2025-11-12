Firmenhalle wurde in Amstetten Raub der Flammen
Großalarm für die Feuerwehren gab es in der Nacht auf Mittwoch in der Stadt Amstetten. Kurz nach 1 Uhr wurde der Vollbrand einer Firmen-Halle gemeldet. Fünf Amstettner Feuerwehren mit Dutzenden Einsatzkräften rückten zur Brandbekämpfung aus.
Über die Bezirksalarmzentrale wurde ein Brandeinsatz der Kategorie 3 alarmiert. Die Stadtfeuerwehr Amstetten und die umliegenden Wehren des Abschnitts, mit den Feuerwehren aus Ulmerfeld-Hausmening, Greinsfurth, Preinsbach und Edla-Boxhofen rückten zum Löscheinsatz an.
Gebäude in Vollbrand
Bereits beim Eintreffen wurden die ersten Löscheinheiten von einem in Vollbrand stehenden Brandobjekt empfangen.
Mittels Hubsteiger, mehreren Löschleitungen und mehreren Atemschutztrupps wurden die umfangreichen Löschmaßnahmen gestartet. Was auch raschen Erfolg zeigte. Auch eine Drohne wurde eingesetzt, um der Einsatzleitung einen Überblick über das Brandgeschehen zu liefern.
Während ein Übergreifen auf benachbarte Gebäude verhindert werden konnte, wurde die Lagerhalle schwerbeschädigt, das Gebäude war zum Teil auch eingestürzt.
Gasaustritt
Leichter Gasaustritt erschwerte die Löschmaßnahmen zusätzlich, berichtete das Bezirksfeuerwehrkommando Amstetten.
Verletzt wurde bei dem Ereignis niemand. Über die Brandursache gibt es bislang kleine Angaben. Sie wird von Brandermittlern der Polizei erhoben.
