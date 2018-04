„Ich kenne kein anderes Leben als das“

Sie haben zuvor ja auch bereits Handball gespielt. Warum haben Sie damit aufgehört und sich für Gewicht heben entschieden?

Beim Handball bin ich von meinen Mitspielern abhängig. Da zählt die Team- und nicht die Einzelleistung. Man muss den Erfolg teilen und ist nicht allein dafür verantwortlich. Das hat mir nicht gefallen, weil ich einfach eine Einzelkämpferin sein wollte.

Für diesen Einzelkampf trainieren Sie auch sehr viel?

Ja, das stimmt. Bis zu 13 Trainings pro Woche bekomme ich da schon hin. Vor einem großen Wettkampf, wie der EM, trainiere ich drei Mal am Tag.

Bleibt da nicht viel Freizeit auf der Strecke?

Ja, ich muss mir das schon richtig einteilen. Ich gehe aber genauso mit meinen Freunden ins Kino oder bin unterwegs. Ich habe mir das so ausgesucht. Darum kenne ich kein anderes Leben als das.

Welche Ziele haben Sie noch für dieses Jahr?

Ich werde an der U20-WM in Usbekistan und an der U20-EM in Spanien teilnehmen. Das große Ziel ist aber sicher eine Olympiateilnahme 2020.