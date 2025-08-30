Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Trotz ihrer T-Shirts mit der Aufschrift "Tatort – Jugend“ sind sie derzeit die Stars in ihren Gemeinden und die Lieblinge vieler Bürgermeister. In Niederösterreich sind seit Freitagabend aktuell wieder 56 Landjugend-Gruppen mit rund 1.500 jungen Aktiven beim Projektmarathon im Einsatz. Innerhalb von 42 Stunden haben sie ein Projekt zu erledigen, das die jeweilige Gemeinde vorgibt.

Am Freitagnachmittag wurden die Gruppen über die Aufgaben informiert, dann wurde bereits in vielen Orten bis in die Nacht hinein konzipiert, geplant und auch bereits fleißig Hand angelegt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Landjugend Viehdorf Viehdorfer Landjugend beim Projektstart.

Etwa von der Landjugend Viehdorf-Ardagger-St. Georgen/Ybbsfelde im Bezirk Amstetten. Dort hatte der Viehdorfer Bürgermeister Markus Burgstaller eine lange Liste parat. So sollen die Jugendlichen den Vier-Jahreszeiten-Rundwanderweg rund um Viehdorf auf Vordermann bringen und entlang des Weges neue Sitzbänke errichten sowie die am Weg liegenden Spielplätze aufpeppen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Landjugend Viehdorf Erste Sitzbänke für Viehdorfer Rundweg sind fertig.

Am Areal des Klosters Hainstetten errichten die Jugendlichen zudem einen Themenweg zu Motiven des Sonnengesangs vom Heiligen Franziskus. Klingt heilig, dem Spaß tut das aber keinen Abbruch. Schon in der Nacht wurde in Viehdorf ein Spielplatz gesäubert und die Hobelmaschine angeworfen, um dort die Sitzbretter rund um die Sandkiste zu erneuern. Ähnliche Szenen spielen sich gerade in vielen Orten ab. In Haidershofen (Bezirk Amstetten) errichtet die Landjugendlichen einen Platz für die Jugend samt Sitzgelegenheiten bei der Mittelschule. In der Nachbargemeinde St. Valentin baut die Jugend einen imposanten neuen Kinderspielplatz.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Landjugend St. Valentin In St. Valentin wird ein imposanter Spielplatz errichtet.

In Euratsfeld ist das Projekt auf zwei Plätze aufgeteilt. Der eine Teil findet in Niederaigen bei der Kapelle statt. Hier sollen wir ein schönes Plätzchen vor dem Kirchlein geschaffen werden, um schöne Raststätte zu bieten. Der andere Part findet beim Fitnessparcours in Euratsfeld statt. Hier wird ein Pavillon mit einer Sitzgelegenheit errichtet.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Landjugend Euratsfeld In Euratsfeld entsteht im Freizeitareal ein Pavillon.

Auch im Nachbarbezirk Scheibbs sind zahlreiche Jugendgruppen hoch motiviert am Werk: In Purgstall an der Erlauf wird ein Aussichtsplatz samt Schaukel und Kraftplatz für Wanderer eingerichtet. Fleißig gewerkt wird im Ötscherbezirk auch noch in Lunz am See, Scheibbs, St. Georgen an der Leys, Oberndorf, Wieselburg oder Steinakirchen am Forst. Landesweiter Wettbewerb Natürlich wird im landesweiten Wettbewerb, wessen Projekt letztendlich den begehrten Landessieg der NÖ Landjugend erreicht nicht nur im Mostviertel Gas gegeben. In Klosterneuburg (Bezirk Tulln) gestalten die jungen Marathonarbeiter den Garten und andere Bereiche einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderung neu. In Sigmundsherberg (Bezirk Horn) im Waldviertel schaffen die Jugendlichen mit einer neuen Grill- und Feuerstelle einen neuen Treffpunkt in der Gemeinde.