NÖ: Landjugend mit Ehrgeiz und Können im Marathoneinsatz

Aber auch in anderen Kommunen sorgten die jungen Leute mit ihren Fähigkeiten für Staunen und viel Lob. Im Viehdorfer Nachbarort Stephanshart projezierten die Jugendlichen ein überdimensionales Ortswappen gut sichtbar in einen Hang an der Orteinfahrt. In Neustadt an der Donau bekam die Landjugend den Auftrag die Raststationen und Wege des Jakobswegs auf Schuss zu bringen und mit neuen Attraktionen zu versehen.