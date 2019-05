Hundemafia: Welpen wurden in Loosdorf aus Kofferraum gerettet

Die gute Nachricht zuerst: Roxy, Lisa und Julie sind wohlauf. Die Hunde haben beim Tierschutzverein St. Pölten ein neues Zuhause gefunden. Zuvor mussten die drei Welpen aber viel Leid erfahren.

Polizei alarmiert

Sie sollen in den Händen von skrupellosen Händlern gewesen sein, die die Tiere auf Autobahnparkplätzen in Niederösterreich zum Verkauf angeboten haben sollen. Einem Mitarbeiter einer Tankstelle in Loosdorf im Bezirk Melk ist es zu verdanken, dass die Vierbeiner gerettet werden konnten.