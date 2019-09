Hund bei sengender Hitze in Auto gesperrt: 1.400 Euro Strafe

Gleich zwei erschreckende Fälle von Tierquälerei beschäftigten am Montag die Justiz in St. Pölten.

Ganz kleinlaut gab sich ein Rumäne, der seinen Hund bei sengender Hitze in sein Auto gesperrt hatte. „Er kann nicht mehr so gut gehen, deshalb wollte ich ihn nicht mitnehmen“, lässt der 56-Jährige über eine Dolmetscherin dem Richter ausrichten. Und so machte sich der Mann an einem 31 Grad heißen Sommertag ohne Vierbeiner zum Volksfest auf – und blieb dort rund zweieinhalb Stunden.

Tier überlebte knapp

Der 16 Jahre alte Pekinese musste unterdessen in dem Auto leiden. Zum Glück entdeckten aufmerksame Polizisten den Hund und konnten ihn befreien. Das Tier überlebte, war aber stark dehydriert.

„Es tut mir leid“, sagte der Angeklagte zum Richter. Der Rumäne kam mit einer Diversion davon und muss 1.400 Euro Strafe zahlen. Der 56-Jährige zeigte sich damit einverstanden, möchte die Summe aber in Raten begleichen.