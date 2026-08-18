Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Suchhund in Auto eingeschlossen: Techniker eilte zur Rettung

Defekte Heckklappe sorgte für Einsatz des ARBÖ-Pannendienstes in Bad Deutsch-Altenburg.
18.08.2026, 18:37

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Suchhundestaffel der Österreichischen Hunde Sport Union gemeinsam mit ARBÖ-Techniker Raimund Pithan.

Eine defekte Heckklappe sorgte bei einer Übung der Suchhundestaffel der Österreichischen Hunde Sport Union in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck/Leitha) für einen ungewöhnlichen Einsatz.

Im Kofferraum eingeschlossen

Ein Hund der Suchhundestaffel saß aufgrund eines technischen Defekts in einem Fahrzeug fest.
Die Hundestaffel war gerade auf dem Weg zu einer Übung, als sich die Heckklappe plötzlich nicht mehr öffnen ließ. Der Suchhund war im Kofferraum des Autos eingeschlossen. Kurzerhand wurde der ARBÖ zu Hilfe gerufen.

Tierfreunde im Dauereinsatz: Jede Rettung ist ein kleiner Erfolg

Hund konnte an Übung teilnehmen

ARBÖ-Techniker Raimund Pithan eilte zu Hilfe und konnte das Problem rasch beheben. Es gelang ihm, die Heckklappe des Pkw wieder zu öffnen. Damit war der Panneneinsatz schnell gelöst und der vierbeinige Helfer konnte an der Übung teilnehmen, berichtete der Verkehrs- und Mobilitätsclub am Dienstag.

Bruck an der Leitha
kurier.at, paw  | 

Kommentare