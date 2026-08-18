Suchhund in Auto eingeschlossen: Techniker eilte zur Rettung

Eine defekte Heckklappe sorgte bei einer Übung der Suchhundestaffel der Österreichischen Hunde Sport Union in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck/Leitha) für einen ungewöhnlichen Einsatz.

Im Kofferraum eingeschlossen

Ein Hund der Suchhundestaffel saß aufgrund eines technischen Defekts in einem Fahrzeug fest.

Die Hundestaffel war gerade auf dem Weg zu einer Übung, als sich die Heckklappe plötzlich nicht mehr öffnen ließ. Der Suchhund war im Kofferraum des Autos eingeschlossen. Kurzerhand wurde der ARBÖ zu Hilfe gerufen.