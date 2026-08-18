Suchhund in Auto eingeschlossen: Techniker eilte zur Rettung
Eine defekte Heckklappe sorgte bei einer Übung der Suchhundestaffel der Österreichischen Hunde Sport Union in Bad Deutsch-Altenburg (Bezirk Bruck/Leitha) für einen ungewöhnlichen Einsatz.
Im Kofferraum eingeschlossen
Ein Hund der Suchhundestaffel saß aufgrund eines technischen Defekts in einem Fahrzeug fest.
Die Hundestaffel war gerade auf dem Weg zu einer Übung, als sich die Heckklappe plötzlich nicht mehr öffnen ließ. Der Suchhund war im Kofferraum des Autos eingeschlossen. Kurzerhand wurde der ARBÖ zu Hilfe gerufen.
Hund konnte an Übung teilnehmen
ARBÖ-Techniker Raimund Pithan eilte zu Hilfe und konnte das Problem rasch beheben. Es gelang ihm, die Heckklappe des Pkw wieder zu öffnen. Damit war der Panneneinsatz schnell gelöst und der vierbeinige Helfer konnte an der Übung teilnehmen, berichtete der Verkehrs- und Mobilitätsclub am Dienstag.
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