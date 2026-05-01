Mit der 17. Auflage ist der Mostviertler Schul-Innovationspreis zur Marke für die Höheren Schulen in Westniederösterreich geworden. Heuer bereiteten Schüler 40 hochwertige technische und kreative Projekte auf, um im Rennen um lukrative Siegerschecks mithalten zu können.

Mit Konsequenz schreibt die ESA Elektro Automation GmbH in Kooperation mit der Wirtschaftskammer alljährlich diesen Bewerb aus und rückt die Innovationskraft der regionalen Schulen in den Fokus. Besonders in die Auslage stellte sich heuer dabei die HTL Waidhofen/Ybbs. Mit der Konstruktion einer mobilen Trommelsäge zum Verarbeiten von Brennholz für Haushalte holten die Ybbstaler den Siegerscheck von 3.000 Euro ab.

Schulpreis

Mit den Plänen für eine CNC-Portalfräse schnappte sich ein Kollegenduo aus derselben Schule den 2.000-Euro-Scheck als Zweite. Damit heimste die Waidhofner Technikschmiede auch noch den extra ausgeschriebenen Schulpreis (2.000 €) ein.