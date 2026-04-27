Neue Lehrer gesucht: Mehr als 6.000 Stellen ausgeschrieben

Mit heute, Montag, startet die Hauptausschreibung für Lehrkräfte für das kommende Schuljahr. Besetzt werden sollen damit laut der Bewerbungsplattform des Bildungsministeriums (https://go.apa.at/0Uh7bVAY) mehr als 6.200 Stellen - das entspricht in etwa dem Wert des Vorjahrs. Die Bewerbungsfrist läuft bis 8. Mai. Wer sich als Quereinsteiger bewerben will, braucht dafür eine bereits abgeschlossene Zertifizierung.

Die meisten Pädagoginnen und Pädagogen werden an allgemeinbildenden Pflichtschulen (Volks-, Mittel-, Sonder- und Polytechnische Schulen) gesucht. Dort sind rund 3.300 Stellen ausgeschrieben, gefolgt von AHS und BMHS (2.900). Nach Bundesländern besteht der höchste Bedarf in Wien (2.100), gefolgt von Nieder- und Oberösterreich (je 900), Tirol (700), Vorarlberg und Steiermark (je rund 500), Salzburg (400), Kärnten (200) und Burgenland (100).