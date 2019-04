Hostienbäckerei: In Handarbeit zu sechs Millionen Oblaten

„Sie muss da sitzen, bis kein Teig mehr da ist“, erklärt Backstuben-Chefin Johanna Nemetz augenzwinkernd. Und das kann dauern: Immerhin werden in einer der größten Hostienbäckerein des Landes pro Tag rund 60 Kilogramm Weizenmehl zu Teig verarbeitet.

Seit 1926 betreiben die Steyler Missionare die Backstube in der Herz Jesu Pfarre in Mödling. An zwei Tagen der Woche stellen vier Mitarbeiterinnen den Laib Christi her. Pro Woche backen und verpacken sie bis zu 150.000 Hostien.