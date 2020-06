Horn: Unwetter für Unternehmer katastrophal

Das ist ein Horror, die reinste Katastrophe", sagen Kurt und Marianne Zlabinger. Ihr Accessoires-Geschäft in Horn liegt großteils in Trümmern. Unzählige Artikel und Holzregale sind beschädigt oder sogar zerstört, weil eine Unwetterfront mit orkanartigen Sturmböen Sonntagabend über die Stadt hinwegfegte und ein großes Stück eines Firmendaches mitriss. "Fast alles ist verwüstet. Wir wissen noch nicht, wie es weitergehen soll", sagt das Ehepaar Zlabinger. Auch zwei benachbarte Geschäftslokale wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens ist enorm – aber noch nicht beziffert.

Überall auf dem Boden liegen kaputte Deckenreste und Aluminiumteile herum. Zahlreiche Vasen, Kerzenständer, Keramikstatuen – teilweise teure Unikate – und Gartenmöbel sind zertrümmert oder beschädigt. Auch Leitungen hängen kreuz und quer herunter. "Hier sieht es aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Überall nur Chaos", sagt die geschockte Marianne Zlabinger, die mit ihrem Mann das Geschenkartikelgeschäft "Anwo" leitet. Obwohl das Unwetter nur eine halbe Stunde wütete, sind die Sachschäden gewaltig ausgefallen.

Ein Anrainer beobachtete Sonntagabend, wie ein Orkan das Dach auf einer Fläche von zirka 200 Quadratmetern abgetragen hatte.

"Wir wurden vom Nachbarn verständigt und konnten nicht glauben, was wir sahen", berichten auch die Geschäftsbetreiber Hilde und Franz Willinger, die das gleichnamige Farbengeschäft in der Horner Pragerstraße führen. Auf ihrer Eingangstüre hängt vorläufig ein Infozettel mit der Aufschrift "Notbetrieb". "Was sollen wir sonst tun?", fragt Hilde Willinger: "Obwohl das Dach nach wie vor fehlt, müssen wir aufsperren. Ansonsten haben wir überhaupt nichts", betont sie unter Tränen.