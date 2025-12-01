Sexuelle Belästigung vertuscht? Rotes Kreuz entlässt Mitarbeiter

Montag Abend gab der Landesverband NÖ des Roten Kreuzes bekannt, dass in der Rotkreuz-Bezirksstelle in Horn drei Dienstverhältnisse aufgrund „mehrerer Vorfälle“ aufgelöst worden seien. Der Landesverband habe in den vergangenen Wochen „von grenzüberschreitenden Handlungen von Mitarbeitern“ am dortigen Standort Kenntnis erlangt, unmittelbar danach sei eine Prüfung veranlasst worden.

„Die Vorwürfe haben sich bestätigt und wir haben hier sofort Konsequenzen gezogen“, teilte Präsident Hans Ebner mit. „Übergriffe sind in keiner Weise zu dulden. Wie wir feststellen mussten, waren auch örtliche Führungskräfte informiert, haben jedoch nicht eingegriffen“, so Ebner. „Das darf einfach nicht passieren.“ Der Landesverband Niederösterreich habe vergangene Woche die Verantwortlichen in Horn mit den Konsequenzen ihres Handelns konfrontiert. Hinweise auf sexuelle Belästigung Das Rote Kreuz erläuterte in der Aussendung und auf KURIER-Anfrage die Gründe für die Entlassungen nicht näher. Die Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) berichteten unterdessen, dass die Führungsebene in Horn Hinweise auf sexuelle Belästigung innerhalb der Dienststelle vertuscht haben soll.