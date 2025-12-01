Ex-Freund vergiftet: 33-Jährige muss in NÖ erneut vor Gericht

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

In Korneuburg steht am Mittwoch eine 33-Jährige erneut vor Gericht, die 2024 wegen zweifachen Mordversuchs an ihrem einstigen Lebensgefährten 20 Jahre Haft erhalten und in ein forensisch-therapeutisches Zentrum untergebracht worden war. Die Schuldsprüche wegen Mordversuchs sind rechtskräftig, vom Obersten Gerichtshof (OGH) aufgehoben wurden aber Verurteilungen wegen Verleumdungen. Nun wird erneut über Strafhöhe und Unterbringung entschieden.

Im Kern ging es in dem mehrtägigen und bis 13. November 2024 laufenden Schwurprozess um drei Bereiche, die beiden Mordversuche und eine fingierte Messerattacke. Zunächst soll die Beschuldigte bei einer privaten Party am 8. Juli 2022 ihrem damaligen Partner Methanol und psilocybinhaltige Pilze (Magic Mushrooms) in einem "Spezialgetränk" verabreicht haben. Der 43-Jährige wurde fast blind und erlitt eine Methanolvergiftung. Medikamente verabreicht Zu einem weiteren Mordversuch soll es in der Nacht auf den 3. November 2022 gekommen sein. Nach dem Verzehr von Muffins und Tabletten - verabreicht wurden ihm auf diese Weise größere Mengen der Medikamente Rohypnol und Sirdalud - wurde der 43-Jährige mit Schnittverletzungen am Unterarm ins Krankenhaus gebracht.

Die Angeklagte hatte im Zusammenhang mit dem Vorfall einen Suizidversuch infolge des von ihr zuvor verkündeten Beziehungs-Aus ins Treffen geführt. Opfer überlebte nur knapp Tatsächlich soll sie selbst dem Mann die Wunden zugefügt haben, so der Vorwurf. Das Opfer überlebte abermals nur knapp. Als Motiv galt, dass die Beschuldigte im Testament ihres Lebensgefährten vorübergehend als Alleinerbin eingesetzt war und bei seinem Tod ein Vermögen von rund drei Millionen Euro erhalten hätte. Erhebungen gegen die 33-Jährige nahmen später ihren Lauf. Mitte Mai 2023 war die Beschuldigte dann mit Bauchverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden und hatte von einer Messerattacke ihres nunmehrigen Ex-Partners berichtet. Belastet wurde dieser u.a. auch durch Spuren, die von seiner ehemaligen Lebensgefährtin gelegt und präpariert worden waren.