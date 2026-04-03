Home Invasion in NÖ: 14-Jähriger wurde bedroht und misshandelt

Drei Täter gelangten am Morgen des 2. Aprils gegen 7 Uhr durch gewaltsames Aufbrechen eines Fensters in ein Haus in Großebersdorf , Bezirk Mistelbach. Dort trafen die Täter auf einen 14-jährigen Hausbewohner und bedrohten ihn mit einem Pfefferspray , einem Schlagringmesser und mit einer Faustfeuerwaffe .

Während die Täter den Wohnbereich nach Wertgegenständen durchsuchten, wurde der Jugendliche fortlaufend mit den mitgeführten Waffen bedroht und auch in Form von physischer Gewalt am Körper misshandelt. Mit der Raubbeute - Bargeld, Uhren und Schmuck - flüchteten die drei Täter in vorerst unbekannte Richtung. Das Überfallsopfer konnte nach der Tat seine Mutter kontaktieren, die in der Folge die Polizeikräfte alarmierte.

Täter geständig

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten drei Tatverdächtige, ein 17-jähriger Staatenloser und zwei syrische Staatsbürger im Alter von 18 und 19 Jahren, von Bediensteten der Polizeiinspektionen Wolkersdorf und Gaweinstal wahrgenommen und nach kurzer Nacheile festgenommen werden. Bei den Personendurchsuchungen wurden Teile der Raubbeute und der verwendeten Tatutensilien aufgefunden und vorläufig sichergestellt. Die Faustfeuerwaffe wurde nicht vorgefunden bzw. sichergestellt.