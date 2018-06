Holzlager soll Ursache für Käferplage sein

Die Bezirkshauptmannschaft Zwettl nimmt den Spezialfall in Großweißenbach ernst und sucht nach wirksamen Lösungen. „In Kooperation mit der Forstabteilung des Landes sind vor Kurzem Borkenkäfer-Fallen in Form eines Rings um das gesamte Holzlager aufgestellt worden. Die werden regelmäßig von unseren Förstern überprüft“, schildert Zwettls Bezirkshauptmann-Stellvertreter Matthias Krall im Gespräch mit dem KURIER. Laut Vorschrift muss der Mindestabstand zwischen einem Trockenlager und angrenzenden Wald 500 Meter betragen. „Wir werden der Sache nachgehen, ob diese Entfernung ausreicht oder sie vielleicht doch zu gering ist“, betont Krall. Gleichzeitig gibt er zu bedenken, dass früher ein Viertel des Zwettler Bezirks vom Borkenkäferbefall betroffen war und mittlerweile das gesamte Gebiet in Mitleidenschaft gezogen werde.

Aufgrund der dramatischen Lage will das Land Niederösterreich weitere Maßnahmen setzen. Die sollen in Kürze präsentiert werden. Es ist „notwendig, rasch zu handeln. Neben den akuten Schritten setzen wir vor allem darauf, Mischwälder statt Monokulturen aufzuforsten, um unsere Wälder auch für nachfolgende Generationen zu erhalten“, betont Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP).