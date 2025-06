Hollabrunner Bausperre gilt weiter für alle - außer für einen

Von dieser neuerlichen Bausperre ist allerdings auf Wunsch der schwarz-roten Stadtregierung ein Projekt ausgenommen: die Brunnthalgasse 9 . Dort waren Kindergarten und Musikschule untergebracht. Das Gebäude steht jetzt leer und ist in die Jahre gekommen. An dieser Stelle soll ein Wohnbau entstehen , im Endausbau mit 45 Wohneinheiten. Bauträger ist der Hollabrunner Architekt Maurer .

Dem stimmten sogar die Freiheitlichen zu: "Wir haben Zweifel an der Objektivität der Stadtgemeinde. Es darf keine Ausnahme gegeben, auch nicht für befreundete Bauträger. Darum stimmen wir dem Gegenantrag der Grünen zu", so Stadtrat Werner Kral .

"Ist der Bauwerber Hellseher? Woher weiß der, was der Gemeinderat im September beschließt?", fragte Bürgerlisten-Stadtrat Wolfgang Scharinger in die Runde.

Kritik der Opposition bleibt: "Einer wird anders behandelt!"

Der Vizebürgermeister versteht die Kritik der Opposition nicht: Die historische Fassade werde originalgetreu saniert. "Es wird alles, was wir – und vor allem die Grünen – uns wünschen, umgesetzt. Was spricht also dagegen?" - "Dass einer anders behandelt wird!", konterte Ecker. Der Grüne wiederholte, dass es Aufgabe der Baubehörde sei, ein Projekt zu bewerten, nicht jene des Gemeinderats. Da stimmte Scharinger zu. Er habe aber in den 35-Jahren als Mandatar eines gelernt: "Manche sind in Hollabrunn halt gleicher, als andere ..."

Georg Ecker blitzte mit seinem Gegenantrag – die Bausperre solle für alle verlängert werden – ab, nur die Opposition stimmte dafür. Der Hauptantrag wurde mehrheitlich angenommen.