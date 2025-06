Konzept soll Hollabrunn zur lebenswertesten Gemeinde machen

So erläuterten die beiden ÖVP-Stadträte Marlis Schmidt und Lukas Niedermayer sowie Vizebürgermeister Alex Eckhardt und Umweltgemeinderätin Sandra Damböck-Lehr , wozu es das Gemeindeentwicklungskonzept braucht und warum es aus ihrer Sicht ein gutes ist. "Es ist ein Rahmen für Hollabrunn, welche Ziele und Leitsätze bis 2040 umgesetzt werden soll", erklärt Schmidt. Das Ziel der Mandatare ist ambitioniert: Durch das Konzept soll Hollabrunner zur lebenswertesten Gemeinde in Niederösterreich werden. Die Kombination aus Stadt und 21 Katastralen sei einzigartig, ebenso die Landschaft, die Kultur und natürlich der Wein.

"Es soll den Bürgern, aber auch der Politik Planungssicherheit geben", führt die Gemeindeparteiobfrau aus. Ziele und Maßnahmen sind festgehalten, wie Hollabrunn sich weiterentwickeln soll. "Soll und nicht muss", betont Niedermayer. Gerade die Potenzialflächen für Bauland sind oft kritisiert worden. "Die zeigen nur unseren Handlungsspielraum. Wir wollen gar nicht alles umwidmen, das geht auch rechtlich nicht", stellt der Stadtrat klar. Der Gemeinderat müsse sich entscheiden, in welche Richtung sich Hollabrunn entwickle. Künftig werden ohnehin nur Flächen umgewidmet, die in Gemeindebesitz sind, oder für die ein Raumordnungsvertrag vorliegt - etwa bei Firmen.

"Die Bausperren werden verlängert, außer in der Brunnthalgasse", informiert der Vizebürgermeister. Das alte Gebäude, in dem Kindergarten und Musikschule untergebracht waren, wurde an Architekt Maurer verkauft. Das Gebäude wird restauriert, Wohnungen sollen entstehen. Auch ein Zubau ist geplant, sodass dort mittelfristig 45 Wohnungen entstehen. Die Bausperre werde dort deswegen nicht verlängert, weil die Stadtgemeinde hinter dem Projekt stehe, wie Eckhardt erklärt.

Was im Juni noch nicht beschlossen wird, aber bereits steht, sind die neuen Baubestimmungen. Diese müssen ausgehängt werden und werden darum erst im September auf der Tagesordnung stehen. Umweltgemeinderätin Sandra Damböck-Lehr präsentierte die neuen Richtlinien. Die Gemeinde müsse sich in punkto Klimafreundlichkeit und Umwelt massiv weiterentwickeln, betont die Gemeinderätin.