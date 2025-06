Nach Deckeneinsturz: Hollabrunner Schule ist bald wieder auf Schiene

Umfassende Arbeiten

Das Poly war in einem leer stehenden Cluster im neuen Schulcampus untergebracht und durfte Anfang Juni wieder „nach Hause“. Die Mittelschüler sind bis Schulschluss in der ehemaligen Volksschule am Koliskoplatz einquartiert. Über die Sommerferien wird die Schule fertig saniert, Mitte August wird übersiedelt, im September startet der Schulbetrieb. Was ist bisher geschehen? Im dritten Stock sind die Klassen fertig, sogar schon gereinigt. Sanitäranlagen wurden erneuert, ebenso wie die Heizungsanlage.

Die Temperatur kann besser geregelt werden. Wird der Turnsaal länger nicht genutzt, wird nur dort die Temperatur heruntergedreht. „So sparen wir Energie“, schildert der Baudirektor, worauf der Fokus lag. Darum wurden die Klassenräume mit dimmbarer LED-Beleuchtung ausgestattet. „Ein schönes Licht, das für eine bessere Lernatmosphäre sorgt“, ist Smutny-Katschnig überzeugt.