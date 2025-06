Ein Unfall mit einem voll besetzten Reisebus hat am Samstagabend auf der Westautobahn (A1) elf Verletzte gefordert. Der Bus fuhr auf Höhe des Rastplatzes Schallaburg (Bezirk Melk) in Fahrtrichtung Wien auf einen Lkw auf. Der Lenker wurde dabei schwer und zehn Fahrgäste leicht verletzt, berichtete Philipp Gutlederer von Notruf NÖ am Sonntag. Die 44 weiteren Insassen blieben unverletzt. Sie wurden vom Kriseninterventionsteam betreut.