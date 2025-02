Frage der Sicherheit: Zwei Schulen in Hollabrunn siedeln um

Es ist ein Mammutprojekt, das in Hollabrunn quasi über Nacht bewerkstelligt werden musste: Sowohl die Mittelschule als auch die Polytechnische Schule mussten aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Am Dienstag und Mittwoch wurden die Möbel sowie die Lehrmaterialien übersiedelt.

Der Grund: Am Freitag der Vorwoche waren im zweiten Stock der Mittelschule Teile der Zwischendecke in einem Gang heruntergebrochen. Es waren Lehrkräfte, die den Schaden vor Unterrichtsbeginn entdeckten. Die Schule reagierte prompt und sperrte das gesamte obere Stockwerk. Der Unterricht der betroffenen Klassen wurde für den Freitag in Sonderunterrichtsräume verlegt.

Materialermüdung sei die Ursache für den Schaden, wie Baudirektor Stephan Smutny-Katschnig vor Ort feststellte. „Die Deckenkonstruktion war damals Stand der Technik, aber das würde man heute so nicht mehr machen. Die Platten sind sehr schwer, wodurch die Schwerkraft leichtes Spiel hat, wenn sich hier nur minimal die Voraussetzungen ändern“, erklärte er.

Sicherheit geht vor Am Dienstag entschied die Stadtgemeinde jedoch, noch einen Schritt weiterzugehen: Das Gebäude wurde für den Schulbetrieb komplett gesperrt. Zwar gab es bei einer Begehung mit einem Bausachverständigen des Landes am Dienstag keine Anzeichen dafür, dass für die Schülerinnen und Schüler Gefahr bestehe, hundertprozentige Sicherheit gibt es aber eben auch nicht. „Die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler steht an oberster Stelle, deshalb müssen wir die Schule sperren. Aber wir werden eine Lösung finden!“, verspricht ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky. Was alles andere als leicht werden dürfte, nicht zuletzt aufgrund der Mittel, die dafür in die Hand genommen werden müssen. „Das wird eine Investition, die nicht geplant war. In der finanziellen Lage, in der alle Gemeinden aktuell stecken, werden auch die Kosten ein nicht unerhebliches Thema für die Wahl der Lösung sein", sagt der Stadtchef.

Zwei Schulen ziehen um Derweilen benötigen zwei Schulen ein neues Dach über dem Kopf. Für das Poly geht es in den Schulcampus, in dem im Hinblick auf die steigenden Schülerzahlen ein zusätzlicher Cluster gebaut wurde. Die Mittelschule benötigt mehr Platz und wird diesen interimistisch in der alten, derzeit noch leerstehenden Volksschule Koliskoplatz finden. Am Dienstag wurde bereits mit der Übersiedelung der Stühle begonnen, am Mittwoch holten die Schülerinnen und Schüler ihre individuellen Unterlagen selbst aus den Schulräumen ab. Die leeren Tische wurden in die neuen Unterrichtsräume transferiert, damit der Unterricht weitergeführt werden kann.