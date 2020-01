Hollabrunn tanzt für die Inklusion

Ein Gschnas in Hollabrunn für Jugendliche ab 15 Jahren scheint auf den ersten Blick nicht sonderlich außergewöhnlich zu sein. Doch das „Fun4All“-Gschnas ist eben nicht „nur“ eine übliche Faschingsveranstaltung.Hinter dem Gschnas für Jugendliche ab 15 Jahren steckt die Idee der Integration.

Dabei geht es nicht nur um Menschen, deren Wurzeln nicht in Österreich liegen, sondern vor allem in der Grundidee um die Verbindung zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Initiatoren des Events, welches seit 2016 in Hollabrunn veranstaltet wird, sind die beiden Pädagoginnen Maria Breindl und Michaela Böhm.

In der Küche der Allgemeinen Sonderschule in Hollabrunn, wo die beiden arbeiten, entstand die Idee: „Wir haben einen Fernsehbeitrag einer ähnlichen Veranstaltung in Neulengbach gesehen. Und dann haben wir uns gedacht, dass Hollabrunn so etwas auch braucht“, erzählt Böhm.