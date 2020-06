Hollabrunn: Streit endet mit Todesstich

"Die Tochter verständigte sofort eine Ärztin, die nur noch den Tod feststellen konnte. Da die Mutter verdächtige Stichverletzungen aufwies, wurde die Polizei alarmiert und nach dem Hausherren gesucht", sagte Franz Polzer, Leiter des Landeskriminalamts NÖ. Die Ermittlungen ergaben: Während eines Beziehungsstreits in der Früh soll Stefan S. ein Küchenmesser geschnappt und seine Ehefrau mit mehreren Stichen in den Brust- und Rückenbereich tödlich verletzt haben. Nach der Tat flüchtete der 64-Jährige nach Tulln, wo er sich im Wochenendhaus der Familie mehrere Stunden versteckt hielt. Dort versuchte der Pensionist, sich mit einer Überdosis Medikamente das Leben zu nehmen, was misslang. Er konnte gegen 20 Uhr von der Polizei festgenommen und zur ärztlichen Versorgung ins örtliche Krankenhaus eingeliefert werden.

Mittlerweile wurde S. in die Justizanstalt Korneuburg überstellt. Er legte kurz nach seiner Festnahme ein "umfassendes Geständnis ab", schilderte Kriminalist Polzer. Als Motiv nannte der 64-Jährige vor den Ermittlern die "unbegründete Eifersucht seiner Ehefrau" und "jahrelange Demütigungen".