Letzter weißer Fleck verschwindet: Hollabrunn bekommt Sportmittelschule

Gut Ding braucht Weile. Ein Sprichwort, an das sich die Lehrer der Hollabrunner Mittelschule (MS) in den vergangenen Jahrzehnten geklammert haben: Jeder Bezirk in Niederösterreich hat mindestens eine Sportmittelschule. Ein weißer Fleck ist nur in Hollabrunn. Doch das ändert sich mit dem Schuljahr 2026/27: "Wir haben es geschafft! Bei unserem Schulfest am 19. Juni wird uns Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister zur Sportmittelschule machen", ist Direktor Bernhard Aschinger stolz, dass dies noch in seiner Ära gelungen ist.

Denn seit er in den späten 1980er-Jahren als Lehrer hier begonnen hat, war der sportliche Schwerpunkt ein Thema. Nicht nur bei ihm: "Ich bin jetzt das 37. Jahr hier an der Schule. Es war immer schon Werners Ambition, den weißen Fleck auf der Landkarte zu füllen. Im Jänner haben wir es jetzt endlich geschafft", sagt Elisabeth Schüttengruber-Holly, die in ihrer Funktion als Bildungsstadträtin (ÖVP) und Obfrau der Mittelschulgemeinschaft beim Pressegespräch dabei ist. "Unser Standort ist prädestiniert" Werner Althammer nickt. Der Sportlehrer hat Ausdauer bewiesen, er ist seit Jahrzehnten dahinter, den sportlichen Schwerpunkt nach Hollabrunn zu bringen. "Ich war im Sportgymnasium. Das, was Arno Klien dort aufgebaut hat, hat mich sehr inspiriert", so der Sportlehrer. Das Ziel ist jetzt endlich erreicht. "Unser Standort ist mehr als prädestiniert. Andere Sportmittelschulen haben nicht einmal eigene Turnsäle", denkt er an die sportliche Infrastruktur rund um die Schule. Freizeitplatz, Kunsteisbahn, Freibad, Stadion mit Leichtathletikanlage, Fußball- und Tennisplätze, Motorik- und Skaterpark und der Wald liegen in unmittelbarer Nähe.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Sandra Frank Mit dem Schuljahr 2026/27 wird aus der Hollabrunner Mittelschule endlich eine Sportmittelschule. Da jubeln (v.l.) Direktor Bernhard Aschinger, Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly und Sportlehrer Werner Althammer sowie die Schüler der aktuellen Sportklasse.

Warum hat es trotzdem fast fünf Jahrzehnte gedauert, den Schwerpunkt nach Hollabrunn zu holen? "Es war eben so. Schwamm drüber. Jetzt freuen wir uns, dass wir ihn ab nächsten Jahr haben", bleibt der Schulleiter diplomatisch. Sportklassen gibt es seit acht Jahren an der Mittelschule Für die Schule ändert sich kaum etwas. Das Logo wird angepasst, ebenso der Stempel des Direktors. Denn den sportlichen Schwerpunkt gibt es schon: Seit acht Jahren gibt es Sportklassen mit sieben Turnstunden von der ersten bis zur dritten Klasse, sechs in der vierten Klasse. Wer in die Sportklasse möchte, musste bereits einen Eignungstest im Vorfeld machen. Was mit dem nächsten Schuljahr hinzukommt, ist der sportmedizinische Eignungstest - nur für die Sportklasse -, der von einem Arzt durchgeführt werden muss.

"Es ist, wie wenn du dir einen Mercedes kaufst. Da willst du auch den Stern haben. Es ist eine Auszeichnung." von Bernhard Aschinger Schulleiter