Hollabrunn: "Haben ein lebhaftes Zentrum"

Der KURIER sucht gemeinsam mit der Wirtschaftskammer NÖ die beliebteste Einkaufsstraße des Landes. Der KURIER wird dazu in den nächsten Tagen und Wochen im Rahmen der Aktion "Einkaufserlebnis NÖ" mehr als 20 Einkaufsstraßen von Amstetten bis Zwettl vorstellen.



Die Entscheidung, wo in Niederösterreich am schönsten, umfangreichsten, freundlichsten oder stimmungsvollsten eingekauft werden kann, treffen die KURIER-Leser. Den Stimmzettel finden Sie in den Betrieben der niederösterreichischen Einkaufsstraßen und in regelmäßigen Abständen in Ihrem KURIER. Zusätzlich können Sie Ihre Lieblings-Einkaufsstraße auch im Internet unterstützen. Einsendeschluss ist der 9. Dezember 2011.

Die Teilnahme am Wettbewerb macht mit ein wenig Glück auch Sie zum Gewinner: Unter den Teilnehmern der Einkaufsstraßen-Aktion werden insgesamt 20 Einkaufsgutscheine im Wert von je 300 Euro verlost. Die Aussicht auf einen kostenlosen Einkauf: Das haben Sie vom KURIER.