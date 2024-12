Hollabrunn: Betrunkener 17-Jähriger fährt auf Fußgänger zu

Ein betrunkener 17-Jähriger ist am Wochenende in Hollabrunn mit einem Pkw auf eine Menschengruppe zugefahren. Mehrere Personen sprangen aus dem Weg, um nicht erfasst zu werden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag. Der zunächst flüchtige Teenager wurde gefasst. Dem Einheimischen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die Bezirkshauptmannschaft.