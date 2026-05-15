Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

"Female Voices": Event-Location in Hollabrunn setzt auf Frontfrauen

Der Alte Schlachthof in Hollabrunn rückt in der Konzertreihe "Female Voices" Musikerinnen ins Zentrum der Bühne – Auftakt ist am 29. Mai.
15.05.2026, 09:17

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Vulvarine

"Female Voices" heißt eine neue Konzertreihe, mit der der Hollabrunner Verein zur Förderung alternativer Musikkultur ab Ende Mai gezielt Musikerinnen und Sängerinnen auf die Bühne im Alten Schlachthof, eine Location der Bezirkshauptstadt, holt.

Weinviertler Damen-Trio führt Verein "Frauen für Frauen" in die Zukunft

29. Mai: Auftakt der "Female Voices"-Konzertreihe

An vier Terminen zwischen 29. Mai und 18. Juli stehen Frontfrauen aus Rock, Punk und Hip-Hop im Mittelpunkt. Zum Auftakt der Konzertreihe treten am 29. Mai ab 18 Uhr die Bands Baits, Vulvarine und Erection auf.

Blinder Fleck in der Musikszene

"Female Voices" ist Teil des Viertelfestivals Niederösterreich und reagiert auf einen blinden Fleck der Musikszene, wie es in der Aussendung des Vereins heißt. Vor allem die Genres Rock, Punk und Metal seien nach wie vor stark männerdominiert, weibliche Vorbilder würden in der öffentlichen Wahrnehmung fehlen – obwohl sie da sind. 

"Female Voices" will diesen Künstlerinnen einen exklusiven Platz einräumen und gleichzeitig Nachwuchsmusikerinnen Mut machen, selbst die Bühnen zu erobern.

Peter Sax: Ein Hollabrunner Musiker tourt mit dem Saxophon um die Welt

"Diversität und die Förderung von Frauen auf der Bühne sind uns seit Beginn ein großes Anliegen", betont Alexander Gruber, künstlerischer Leiter der Reihe. Gerade die Auftaktveranstaltung zeigt mit drei sehr unterschiedlichen Acts die Bandbreite, die in der österreichischen Szene steckt. 

Hollabrunn Konzert
kurier.at, safran  | 

Kommentare