"Female Voices": Event-Location in Hollabrunn setzt auf Frontfrauen

"Female Voices" heißt eine neue Konzertreihe, mit der der Hollabrunner Verein zur Förderung alternativer Musikkultur ab Ende Mai gezielt Musikerinnen und Sängerinnen auf die Bühne im Alten Schlachthof , eine Location der Bezirkshauptstadt, holt.

An vier Terminen zwischen 29. Mai und 18. Juli stehen Frontfrauen aus Rock, Punk und Hip-Hop im Mittelpunkt. Zum Auftakt der Konzertreihe treten am 29. Mai ab 18 Uhr die Bands Baits, Vulvarine und Erection auf.

Blinder Fleck in der Musikszene

"Female Voices" ist Teil des Viertelfestivals Niederösterreich und reagiert auf einen blinden Fleck der Musikszene, wie es in der Aussendung des Vereins heißt. Vor allem die Genres Rock, Punk und Metal seien nach wie vor stark männerdominiert, weibliche Vorbilder würden in der öffentlichen Wahrnehmung fehlen – obwohl sie da sind.

"Female Voices" will diesen Künstlerinnen einen exklusiven Platz einräumen und gleichzeitig Nachwuchsmusikerinnen Mut machen, selbst die Bühnen zu erobern.