"Kurz, knackig, kompakt": Hollabrunner Vize ist jetzt Podcaster

"Vize unterwegs" - unter diesen Schlagworten postet der Hollabrunner Vizebürgermeister Alexander Eckhardt (SPÖ) seine Termine und Begegnungen auf Facebook. "Ich bin viel unterwegs und da habe ich bemerkt, dass es hunderte Menschen in Hollabrunn gibt, die etwas zu erzählen haben, etwas Außerordentliches machen oder täglich ihren Beitrag leisten", berichtet der 34-Jährige.

So entstand die Idee zum Podcast, wie er dem KURIER schildert. "Jeder philosophiert, aber so einen richtigen regionalen Podcast gibt es noch nicht." Den will Eckhardt jetzt anbieten und betont: "Es soll kein politischer Podcast werden." Es soll um die Hollabrunner Menschen gehen, die aus ihrem Leben erzählen, ihre Expertise abgeben. "Alle Hollabrunner haben bei mir Platz", so der Finanzberater.

Folgen sind knackig und kompakt

Bei dem Podcast "Hollabrunn Unterwegs" gibt es nicht nur etwas zu hören: "Man soll die Leute sehen", nennt er den Grund, warum er sich für einen Videopodcast entschieden hat. Die Folgen sollen "kurz, knapp, knackig, kompakt sein und um die 20 Minuten dauern".