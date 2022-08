Hoher Sachschaden bei Garagenbrand in Gloggnitz

Vier Feuerwehren, Rettung und Polizei standen Sonntagnachmittag in Gloggnitz im Großeinsatz. Aus noch unbekannter Ursache ist ein Brand in der Garage eines Wohnhauses ausgebrochen.

Laut Feuerwehr-Infos stand die Garage, in der auch zwei Autos abgestellt waren, binnen kurzer Zeit in Vollbrand. Die Garage musste erst von außen gekühlt werden, bevor der eigentliche Löscheinsatz in Angriff genommen werden konnte.

Decke stürzte ein

Aufgrund der enormen Hitze im Garageninneren (laut Feuerwehr herrschten rund 1.000 Grad), wurde die darüberliegende Decke zum Wohnbereich instabil und stürzte teilweise herab. Die Feuerwehr sperrte den Bereich um das brennende Haus großräumig ab. Nach rund einer Stunde konnte vom Einsatzleiter Brand Aus gegeben werden.